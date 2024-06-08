На Украине впервые назначили максимальное наказание за отказ вступать в армию

Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации в особый период. Об этом сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

На Украине впервые применили максимальное наказание за это преступление. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

По данным издания, судьи не приняли во внимание ходатайство прокурора об условном сроке для украинца, посчитав его действия особо опасными для общества. Мужчина же заявил, что искренне раскаивается в том, что отказался от армии и объяснил свое решение тем, что его родственники и жена находятся на территории России.

На этой неделе RT сообщал, что жительница Ивано-Франковской области Украины помогала мужчинам сбежать от мобилизации, выходя за них замуж. Она заключала с мужчинами фиктивные браки за $4 тыс. (около 355 тыс. рублей).

С 18 мая в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, который предусматривает призыв сотен тысяч граждан в армию. С начала 2022 года в стране продолжается всеобщая мобилизация, и власти предпринимают шаги, чтобы предотвратить уклонение мужчин от службы.

Ранее на Украине объяснили бронирование клоунов от мобилизации.