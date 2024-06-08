В Минобороны РФ раскрыли число уничтоженных за сутки безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота за минувшие сутки ликвидировали несколько украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, всего за данный промежуток времени было уничтожено пять беспилотных надводных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Другие подробности не приводятся.

Утром 8 июня Минобороны РФ заявило, что ночью российские военнослужащие нейтрализовали два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. Они двигались с торону Крымского полуострова, но были ликвидированы при помощи дежурных огневых средств Вооруженных сил РФ.

7 мая военное ведомство страны сообщило об уничтожении одного беспилотного надводного аппарата ВСУ в акватории Черного моря. Безэкипажный катер заметили около 15:30 мск.

За полчаса до этого в юго-западной части акватории Черного моря засекли еще два украинских безэкипажных катера, двигавшихся по направлению к Крымскому полуострову. Их нейтрализовали поднятые в воздух боевые самолеты ВС РФ.

Ранее ракетные комплексы Черноморского флота нанесли удары по наземным объектам ВСУ.