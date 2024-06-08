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Российские военные сбили вертолет ВСУ

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Где именно была сбита машина, в ведомстве не уточнили.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили два украинских самолета МиГ-29, также беспилотник «Ланцет» поразил штурмовик Су-25 ВСУ.

Также в министерстве сообщило, что Вооруженные силы России с 1-го по 7-е июня нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины. По информации Минобороны, удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. В ходе атак, которые были совершены в ответ на попытки украинской стороны нанести ущерб российским объектам энергетики, были поражены энергетические объекты, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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