Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 снарядов 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

С утра сообщалось, что первые удары пришлись по населенным пунктам Кураховка в Петровском районе Донецка, а также по Максимильяновке в том же районе города.

Позже по городу было нанесено еще десять ударов. Петровский район Донецка подвергается обстрелам со стороны ВСУ с 2014 года.

7 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли сразу два удара по херсонскому селу Садовое. Первая атака была совершена с применением французской управляемой авиационной бомбы, а вторая — с использованием снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По последним данным, в результате атаки ранения получили 37 человек. Из них удалось спасти только 15 жителей.

Ранее в СК пообещали найти виновных в обстреле села Садовое.