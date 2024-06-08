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Системы ПВО сбили три украинских дрона в Северной Осетии — Алании

Глава Северной Осетии Меняйло: в Моздоке сбили три беспилотника ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских дрона в небе над Республикой Северная Осетия — Алания. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены с территории Украины в сторону военного аэродрома в городе Моздоке. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений.

«В Моздоке силами ПВО были сбиты три беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.

Утром 8 июня министерство обороны РФ сообщило об одном украинском дроне, уничтоженном в воздушном пространстве Республики Северная Осетия — Алания. В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа заметили около 8:40 мск. После этого в регионе сработали системы противовоздушной обороны и ликвидировали заданную цель.

До этого поселок Прохоровка в Белгородской области подвергся атаке сразу трех дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один летательный аппарат рухнул на частный жилой дом, второй — взорвался рядом с частным домовладением, а третий — нанес удар по местному Храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Ранее в Ростовской области подсчитали, сколько раз украинские дроны пытались атаковать регион с начала 2024 года.

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