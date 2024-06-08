Три беспилотника ВСУ атаковали поселок Белгородской области

Поселок Прохоровка Белгородской области подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью трех беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Первый беспилотник атаковал частный жилой дом», — написал он.

Гладков уточнил, что в результате падения беспилотника с последующей детонацией частично разрушен дом, повреждены хозяйственная постройка, забор и автомобиль.

По информации главы региона, второй беспилотник сдетонировал рядом с частным жилым домовладением, из-за этого выбиты окна.

«Третий беспилотник атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла», — добавил губернатор.

Утром 8 июня стало известно, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников. Беспилотники были сбиты, в том числе над Крымом, Краснодарским краем и Астраханской областью. Кроме того, военным удалось уничтожить БПЛА над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской областями.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.