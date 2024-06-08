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Флот РФ уничтожил морской дрон ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что ЧФ уничтожил морской дрон ВСУ

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Sergey Ponomarev/AP

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот РФ (ЧФ) уничтожил морской дрон ВСУ. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер», — сообщил чиновник.

Подчеркивается, что гражданская инфраструктура не пострадала.

До этого Минобороны РФ заявило об ударе комплексов «Бастион» ЧФ по объектам ВСУ.

Удар по целям на украинской территории был нанесен в ходе боевого дежурства, рассказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет.

Результаты объективного контроля подтвердили точное поражение назначенных целей, заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Развожаев назвал напряженной обстановку в Севастополе из-за атак.

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