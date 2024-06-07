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В НАТО заявили об отсутствии своих войск на Украине

Глава комитета НАТО Бауэр заявил об отсутствии войск альянса на Украине

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NTB/Lise Aserud/Reuters

Председатель военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО на сегодняшний день не располагает силами на территории Украины и не планирует направлять их туда. Об этом пишет РИА Новости.

«На Украине нет войск под командованием НАТО, и нет никаких планов идти на такой шаг», — сказал Бауэр в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты Washington Post.

Он отметил, что если какая-либо отдельная страна альянса захочет направить свои войска на Украину, то этот вопрос нужно вынести на обсуждение всего НАТО.

6 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. По его словам, в альянсе фокусируются на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной поддержки Украины и согласовании «долгосрочной финансовой приверженности».

До этого Бауэр сказал, что российско-украинский конфликт продемонстрировал необходимость разработки более дешевого оружия. Он порекомендовал сбалансировать количество высококачественного и дорогостоящего вооружения в пользу более дешевого для менее значимых целей.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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