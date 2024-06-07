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Военный эксперт назвал последствия передачи ВСУ французских истребителей Mirage

Военэксперт Бижев: истребители Mirage малоэффективны для воздушного боя

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Устаревшие французские истребители Mirage 2000-5 малоэффективны для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ Айтеч Бижев, комментируя решение Парижа передать самолеты Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако, по его словам, противник может использовать данную технику для помощи своим системам противовоздушной обороны (ПВО).

«Машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее, он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что перед Киевом встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет, подчеркнул эксперт.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу истребителей Mirage 2000-5 Киеву. По его словам, 7 июня Париж запустит программу подготовки украинских пилотов к полетам на данных машинах. В этот же день французский лидер заявил, что власти республики приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления ВСУ.

Как пишет Le Monde, несмотря на то, что многочисленные источники в армии и правительстве намекали, что отказались от подобного варианта, который считался слишком сложным, предпочтя вариант с отправкой ВСУ истребителей F-16 другими странами, подобное решение знаменует «прорыв» в политике Франции по Украине.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад приблизился к точке невозврата в конфликте на Украине.

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