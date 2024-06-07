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Стало известно, кого ВСУ перебросили в Харьковскую область

Ганчев: ВСУ перебросили под Харьков мобилизованных без подготовки

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Reuters

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на харьковское направление мобилизованных, не имеющих подготовки. Об этом пишет РИА Новости.

Однако в Харьковской области есть и много элитных подразделений, отметил он.

6 июня Ганчев заявил, что по всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои. По его словам, ВСУ используют западное вооружение и регулярно применяют беспилотники против мирного населения. Только за последние две недели ранения получили девять человек.

5 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что сложная ситуация для украинских войск наблюдается в районе Купянска в Харьковской области. По его словам, оборону ВСУ пытаются прорвать с двух направлений.

В конце мая Ганчев говорил, что Волчанск является самой горячей точкой на территории Харьковской области. По его словам, Вооруженные силы РФ контролируют порядка 40% территории Волчанска.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ перебрасывают подразделения с Запорожского направления на Харьковское.

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