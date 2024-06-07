Байден оговорился и заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

Президент США Джо Байден оговорился во время интервью телеканалу ABC и заявил, что Израиль не собирался вторгаться в Россию.

Американский лидер сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху его слушает и израильская армия не собиралась идти в Россию и вторгаться в Рафах полномасштабно. Вероятно, Байден вместо РФ имел в виду сектор Газа.

До этого Байден предположил, что Нетаньяху, возможно, затягивает войну в Газе ради попытки удержаться у власти. Также американский лидер отметил, что «неясно», совершил ли Израиль военные преступления.

В конце мая Соединенные Штаты и страны Европейского союза осудили израильский удар по городу Рафах. Вашингтон призвал Израиль принимать меры предосторожности для защиты гражданских лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю.