Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден оговорился и заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

ABC: Байден заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

close
100%
Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден оговорился во время интервью телеканалу ABC и заявил, что Израиль не собирался вторгаться в Россию.

Американский лидер сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху его слушает и израильская армия не собиралась идти в Россию и вторгаться в Рафах полномасштабно. Вероятно, Байден вместо РФ имел в виду сектор Газа.

До этого Байден предположил, что Нетаньяху, возможно, затягивает войну в Газе ради попытки удержаться у власти. Также американский лидер отметил, что «неясно», совершил ли Израиль военные преступления.

В конце мая Соединенные Штаты и страны Европейского союза осудили израильский удар по городу Рафах. Вашингтон призвал Израиль принимать меры предосторожности для защиты гражданских лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее ЦАХАЛ рассказал о восьми выпущенных из Рафаха ракетах по Израилю.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами