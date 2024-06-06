Reuters узнал о переброске кораблей России к берегам США

Россия планирует провести военные учения в ближайшие недели и для этого перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Источник заявил, что эти учения являются частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

«Речь идет о том, чтобы Россия продемонстрировала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы», — рассказал он.

Источник Miami Herald заявил, что Россия хочет выбить США из колеи, а также оказать влияние на внутреннюю аудиторию. Также он сказал, что подобные учения проводятся нечасто, поскольку Россия имеет для этого ограниченные возможности.

По данным журналистов, корабли остановятся на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью должны будут пройти еще одни маневры.

В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за происходящим. Отмечается, что Россия о маневрах предупреждать не стала.

До этого Владимир Путин заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в Кремле «поддержали» талантливые карикатуры на Путина.