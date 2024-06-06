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В генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления в Донбассе

Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на двух направлениях в ДНР

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Наиболее тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«На покровском (Покровск. — украинское название города Красноармейск — «Газета.Ru») направлении с начала суток ситуация напряженная. Напряженная ситуация на Кураховском направлении, в районах Парасковиевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения», — говорится в сообщении.

29 мая отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что на Украине начинают формировать ударные части из ценных кадровых офицеров генштаба, обладающих секретной информацией.

27 мая украинский Генштаб признал успех Вооруженных сил России в подконтрольной Киеву части Донбасса.

24 мая представитель генштаба украинских войск Евгений Острянский заявил, что в стране запланировали уменьшить численность сотрудников генерального штаба Вооруженных сил страны (ВСУ) на 60%.

Ранее российские солдаты взяли в плен воевавшего за ВСУ колумбийца.

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