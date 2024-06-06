Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР заявили, что ВСУ покинули большую часть села Георгиевка

Кимаковский: ВСУ покинули большую часть позиций в Георгиевке под Марьинкой в ДНР

close
100%
Reuters

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска покинули большую часть позиций в селе Георгиевка возле Марьинки. Его слова передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины под давлением нашей артиллерии, «Солнцепеков» и ВКС покинули большую часть позиций в Георгиевке», — пояснил Кимаковский.

Он добавил, что в населенном пункте остались единичные очаги сопротивления.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что если военные силы России займут село Константиновка, они уже смогут войти в тыл группировке ВСУ в районе Угледара.

Как пишут авторы ресурса, это и в целом расширит фронт наступления российской армии к югу от Донецка. Отмечается, что 4 июня ВС РФ продвинулись на трех участках.

Также глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только за май взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами