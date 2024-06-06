Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска покинули большую часть позиций в селе Георгиевка возле Марьинки. Его слова передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины под давлением нашей артиллерии, «Солнцепеков» и ВКС покинули большую часть позиций в Георгиевке», — пояснил Кимаковский.

Он добавил, что в населенном пункте остались единичные очаги сопротивления.

Ранее украинский военный паблик Deep State сообщал, что если военные силы России займут село Константиновка, они уже смогут войти в тыл группировке ВСУ в районе Угледара.

Как пишут авторы ресурса, это и в целом расширит фронт наступления российской армии к югу от Донецка. Отмечается, что 4 июня ВС РФ продвинулись на трех участках.

Также глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только за май взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.