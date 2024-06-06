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Российский военный 11 раз ударил сослуживца саморезом, чтобы утвердить свой авторитет

В Биробиджане осудили военного, 11 раз ударившего сослуживца саморезом

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Anelo/Shutterstock

Биробиджанский гарнизонный военный суд вынес приговор призывнику Янковскому И.О., избившему металлическим саморезом сослуживца по голове, чтобы утвердить авторитет в коллективе. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, старший радиотелеграфист Янковский поругался с механиком из-за того, что тот отказывался удалить видеоролик с его изображением, а также оскорбил его мать. В тот же день подсудимый 11 раз ударил сослуживца металлическим саморезом из желания «показать свое мнимое превосходство» и нанес легкий вред его здоровью.

Подсудимый полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на полгода. При этом от уплаты процессуальных издержек в размере 32 тыс. рублей Янковский был освобожден в связи с «имущественной несостоятельностью».

Металлический саморез было решено уничтожить.

Ранее четверо российских военных украли 144 тонны авиатоплива из части.

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