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Путин заявил, что «и у нас много воровства», но в армии США его куда больше

Путин заявил, что у США безграничное воровство в финансировании армии

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

У США «безграничное воровство» в финансировании армии, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что, если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное», — сказал глава государства на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

Путин добавил, что и «у нас много воровства, жульничества, везде, и в ваших странах везде».

«Но в Штатах больше в армии. Почему? Потому что на содержании всегда больше воруют. Это просто неизбежно», — сказал он, заключив, что американцы тратят колоссальные ресурсы, которые уходят на поддержание статуса империи.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.

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