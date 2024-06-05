В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. О тревоге предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — пишет Гладков.

Соответствующий сигнал поступил спустя двадцать минут после объявления тревоги. О каких-либо разрушениях и пострадавших Гладков не сообщил.

До этого Вячеслав Гладков посетил с рабочим визитом города Новая Таволжанка и Шебекино, которые в последнее время находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Белгородской области, отметив тот факт, что несмотря на продолжающиеся обстрелы дети играют на улицах, обратился к родителям с предложением на время летних каникул отправить ребят на отдых в другие регионы.

Ранее в Раде высказались насчет ударов HIMARS по Белгородской области.