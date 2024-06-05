Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717612391
Размер текста
А
А
А

В Белгороде объявлена ракетная опасность

Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности над Белгородом

close
100%
Алексей Баусин/«Газета.Ru»

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. О тревоге предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — пишет Гладков.

Соответствующий сигнал поступил спустя двадцать минут после объявления тревоги. О каких-либо разрушениях и пострадавших Гладков не сообщил.

До этого Вячеслав Гладков посетил с рабочим визитом города Новая Таволжанка и Шебекино, которые в последнее время находятся под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Белгородской области, отметив тот факт, что несмотря на продолжающиеся обстрелы дети играют на улицах, обратился к родителям с предложением на время летних каникул отправить ребят на отдых в другие регионы.

Ранее в Раде высказались насчет ударов HIMARS по Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами