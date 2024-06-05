Взрыв произошел в поселке в Одесской области

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в поселке Затока, который расположен в Одесской области на юге Украины.

Детали произошедшего издание не приводит. В ряде регионов Украины, в том числе в Одесской области, перед этим была объявлена воздушная тревога.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области уничтожен грузовик, перевозивший ракеты стран Запада для Вооруженных сил Украины.

Также накануне Лебедев сообщал, что российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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