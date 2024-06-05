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В Пентагоне сообщили о скором уходе руководителя аппарата министра обороны США

Шеф Пентагона Остин: руководитель аппарата главы МО США летом уйдет в отставку

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Evan Vucci/AP

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен в конце июня уйдет в отставку. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление американского министра.

«В конце июня мой руководитель аппарата Келли Магсамен уйдет в отставку», — говорится в документе.

Причины отставки не раскрываются.

По данным телеканала NBC, Магсамен знала о тайной госпитализации Остина, которая вызвала скандал в американском правительстве, но не уведомила об этом ни Белый дом, ни Пентагон.

До этого министр обороны США оценил вероятность войны с Китаем. По его словам, конфликт не является неизбежным, несмотря на рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Остин указал на важность возобновления диалога на высшем военном уровне между Вашингтоном и Пекином, чтобы избежать «просчетов и недоразумений».

Ранее Пентагон объявил тендер на покупку трудов о российской военной стратегии.

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