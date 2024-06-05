Грузовик с западными ракетами уничтожили под Николаевом

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области уничтожен грузовик, перевозивший ракеты стран Запада для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«В первых числах июня зафиксирован большой взрыв после попадания по грузовику в районе села Красное Поле под Николаевом», — заявил он.

По его словам, «грузовик шел с ракетами».

«Шесть длинных ракет», — уточнил Лебедев.

4 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в украинском регионе был поврежден объект инфраструктуры.