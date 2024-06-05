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Власти Белгородской области сообщили о нескольких атаках ВСУ

Гладков: ВСУ атаковали населенные пункты Грайворонского городского округа

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Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Грайворонского городского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в поселке Горьковский в результате атаки украинского FPV-дрона полностью сгорела одна квартира в многоквартирном доме.

В селе Безымено беспилотник повторно ударил по коммерческому объекту. Повреждены крыша и окна здания, в двух квартирах стоящего рядом многоквартирного дома выбиты стекла.

По предварительным данным оперативных служб, в результате артиллерийского обстрела сел Гора-Подол и Козинка повреждений нет.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

До этого российское Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью при помощи средств ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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