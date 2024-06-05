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На ПМЭФ показали российский бронеавтомобиль

Используемый в зоне СВО бронеавтомобиль «Спартак» показали на ПМЭФ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Бронеавтомобиль «Спартак», который используется в зоне СВО, представлен на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

На установленном рядом с машиной стенде сказано, что бронеавтомобиль многоцелевого назначения 59095C-15 семейства «Спартак» предназначен для транспортировки и обеспечения безопасности людей и различных грузов, материальных ценностей, буксирования прицепов, с требуемым уровнем противопульной и противоминной защищенности.

5 июня на ПМЭФ-2024 заявил руководитель группы компаний «Техноджет» Александр Селютин заявил, что российский проект по запуску новой спутниковой связи «Интернет из России» обеспечит стране глобальное лидерство в области информационных и коммуникационных систем.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Свое участие в конференции подтвердили представители 136 стран.

Ранее талибы (организация запрещена в России) прилетели в Россию для участия в ПМЭФ-2024.

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