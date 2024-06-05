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В Минобороны ФРГ заявили, что не хотят становиться стороной конфликта на Украине

Писториус: ФРГ не хочет становиться стороной украинского конфликта

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Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в бундестаге, что ФРГ не хочет и не будет становиться стороной украинского конфликта. Его слова приводит Focus.

«От нас зависит, какую роль мы будем играть, и мы будем играть ее со всей конкретностью и в то же время с максимальной решимостью», — заявил он.

При этом, по его словам, Берлин «не хочет стать партией войны и не станет ею».

Писториус также отметил, что за эскалацию конфликта ответственна российская сторона. Также, по его словам, Москва озвучивает угрозы, чтобы запугать страны Запада.

Также Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне к 2029 году. Министр обороны Германии подчеркнул, что стране нужны «значительные инвестиции» в армию, «чтобы снова иметь возможность вести войну».

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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