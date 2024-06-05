Суд рассмотрит жалобу генерала Попова на отказ в переводе под домашний арест

Военный суд 7 июня рассмотрит жалобу на отказ перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

По его словам, апелляционная жалоба об изменении Попову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест будет рассмотрена 7 июня во Втором Западном окружном военном суде. Заседание состоится в 11 утра.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении.

24 мая Попову, арестованному по делу о мошенничестве, также отказались менять меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Тогда он прокомментировал приговор словами «бывало и хуже». Генерал-майору также предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подсудимый не признал вину.

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