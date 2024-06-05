Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новгородское, Новоселовка Первая, Новоалександровка и Новопокровское Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также российские бойцы отразили пять контратак четырех штурмовых групп четырех бригад ВСУ. Украинские войска лишились до 260 солдат, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» американского производства, 152 мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация», три 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» и четыре 122 мм гаубицы Д-30.

Также Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ и «Иностранного легиона» в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.