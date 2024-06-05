Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717584788
Размер текста
А
А
А

В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО

ВС Литвы: в крупнейших морских учениях НАТО Baltops примут участие 50 кораблей

close
100%
Gero Breloer/AP

Крупнейшие морские учения НАТО Baltic Operations 2024 (Baltops) начались в Балтийском море. Об этом сообщает сайт Вооруженных сил (ВС) Литвы.

Отмечается, что в маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса. Организация учений возложена на Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США.

«По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море», — заявили в ВС Литвы. В учениях впервые после вступления в НАТО примет участие Швеция.

31 мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что наращивание сил НАТО в Восточной и Центральной Европе представляет угрозу безопасности для всех членов ОДКБ.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

Ранее британцы высмеяли учения НАТО в Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами