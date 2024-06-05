В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО

Крупнейшие морские учения НАТО Baltic Operations 2024 (Baltops) начались в Балтийском море. Об этом сообщает сайт Вооруженных сил (ВС) Литвы.

Отмечается, что в маневрах примут участие около девяти тысяч военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран альянса. Организация учений возложена на Шестой флот Военно-морских сил (ВМС) США.

«По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море», — заявили в ВС Литвы. В учениях впервые после вступления в НАТО примет участие Швеция.

31 мая министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что наращивание сил НАТО в Восточной и Центральной Европе представляет угрозу безопасности для всех членов ОДКБ.

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Ранее британцы высмеяли учения НАТО в Эстонии.