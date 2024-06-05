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Алаудинов высказался о роли западного вооружения в ВСУ

Алаудинов: ВСУ не смогут переломить ход СВО, несмотря на западное оружие

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что поставки вооружения стран Запада не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ход специальной военной операции. Его слова приводит ТАСС.

«Они не в состоянии переломить ход истории и событий непосредственно на передовой... Те силы и средства, которые они сейчас собрали, мы их тоже перемелем», — отметил Алаудинов.

Также, по его словам, Россия сумеет одержать победу в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине уже в 2024 году.

3 июня он также заявлял, что специальную военную операцию на Украине могут завершить уже в 2024 году, сейчас стороны, по его словам, готовятся к решающему сражению. Он отмечал, что в настоящее время руководство российского Минобороны просчитывает местоположения ВСУ и ресурсы ВС РФ с целью завершения СВО.

Ранее бывший глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил о тяжелом положении украинских войск на восточной периферии фронта.

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Операция на Украине
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