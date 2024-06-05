Жителей Севастополя предупредили о военных учениях

В районе Северного и Южного молов Севастополя проходят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, учения пройдут ориентировочно до 13:00 мск. Флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.

Тем временем в самом городе все спокойно, заверил губернатор.

До этого в акватории порта Новороссийска прошли морские учения со стрельбой, которые проводит военно-морская база. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Незадолго до этого на белорусских полигонах прошли летно-тактические учения между российской боевой авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и Военно-воздушными силами (ВВС) и средствами противовоздушной обороны (ПВО) армии Белоруссии.

Ранее Минобороны РФ выступило за наращивание с Таджикистаном усилий в военной сфере.