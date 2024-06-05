«Ростех» прокомментировал дальность «Мальвы»

В госкорпорации «Ростех» заявили, что максимальная дальность стрельбы российской самоходной артиллерийской установки (САУ) на колесном шасси 2С43 «Мальва» может превышать заявленные 24 километра. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

В публикации также отмечается, что скорострельность САУ превышает семь снарядов в минуту, а боекомплект составляет 30 ракет. В госкорпорации добавили, что запас хода «Мальвы» превышает 1 км, установка также обладает режимом «одновременный огневой налет».

До этого стало известно, что госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны РФ партию новых 152-мм самоходных артиллерийских установок «Мальва».

По данным госкорпорации, новая установка «Мальва» может вести стрельбу автоматизированно всеми типами боеприпасов. Также она работает в режиме одновременного огневого налета, во время которого несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время.

До этого Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России партию новых истребителей Су-35С.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.