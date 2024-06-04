Воздушную тревогу объявили в столице Украины

На всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

До этого сообщалось, что в Сумской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучали еще в нескольких регионах страны, среди которых Черниговская, Черкасская, Киевская, Харьковская области. После этого появились данные, что взрыв прогремел в городе Конотопе Сумской области на фоне воздушной тревоги.

Кроме того, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска ударили по военному объекту в Днепропетровске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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