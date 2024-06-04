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Израиль приближается к принятию решения по Ливану

Генштаб: Израиль приближается к принятию решения по Ливану, армия готова

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Maya Alleruzzo/Reuters

Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что страна подходит все ближе к моменту принятия решения относительно дальнейших действий на ливанском направлении, где продолжается эскалация напряженности. Его слова передает ТАСС, ссылаясь на армейскую пресс-службу.

Халеви сделал заявление после поездки в район ливано-израильской границы. Там он провел оперативное совещание, на котором обсуждались вопросы борьбы со вспыхнувшими в приграничной полосе после обстрелов пожарами.

«Мы приближаемся к точке, когда необходимо будет принять решение, и Армия обороны Израиля подготовлена и очень готова к этому решению», — заявил военачальник, добавив, что армия готова перейти к наступлению на севере.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что условия нового предложения о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС допускают возобновление боевых действий со стороны Израиля в секторе Газа в случае, если переговоры не приведут к результатам.

Ранее была названа роль США в планировании операции Израиля в Рафахе.

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