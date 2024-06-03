Российские войска ликвидировали за сутки около 140 солдат ВСУ в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ ударили по живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное.

В итоге ВСУ потеряли до 140 военнослужащих. Помимо людей, украинский армия лишилась четырех автомобилей, американской 152-мм гаубицы М198, 122-мм самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» и 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

До этого российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде. В ночь на 3 июня украинские военные попытались на лодках добраться до берега в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. Однако российские бойцы начали стрелять по противнику из всех средств. В итоге основаная часть украинского подразделения была уничтожена на воде на берегу.

Ранее в МИД предупредили об ассиметричном ответе на атаки ВСУ по объектам РФ.