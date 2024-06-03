Российские военные помешали ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Российские войска сорвали попытку десанта ВС Украины высадиться на левом берегу Днепра в районе поселка Днепряны, основная часть уничтожена на воде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в ночь на 3 июня украинские военные попытались на лодках добраться до берега в районе поселка городского типа Днепряны Новокаховского городского округа. Однако российские бойцы начали стрелять по противнику из всех средств. В итоге основаная часть украинского подразделения была уничтожена на воде на берегу, заключил Сальдо.

До этого подполье сообщило, что Вооруженные силы РФ уничтожили кочующий миномет украинских войск, предположительно, использовавшийся для обстрелов центральных районов Херсона.

Днем 31 мая украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Херсоне. Однако, по данным официального ресурса для оповещения населения, в тот момент воздушная тревога на подконтрольной Киеву территории Херсонской области не объявлялась.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ больше года строили дом командующему вместо службы.