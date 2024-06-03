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Эксперт раскрыл, почему удары оружием НАТО по РФ не могут считаться украинскими

Военэксперт Леонков: НАТО могут бить по территории РФ только самостоятельно

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Mike Mareen/Shutterstock

Удары западным оружием по территории России не могут считаться украинскими, поскольку у Киева нет космической воздушной разведки, позволяющей определять цели для атаки. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Кроме того, по его словам, к программированию полетного задания для ракет ATACMS и Storm Shadow допущены только иностранные специалисты, чтобы исключить утечки данных. Таким образом, роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) сводится только к «нажатию кнопки» и делает их лишь формальным исполнителем, а вот НАТО — непосредственно атакующей стороной, подчеркнул эксперт.

31 мая издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США позволят Украине использовать ракетные системы GMLRS и РСЗО HIMARS для ударов по территории России. Киев также получил право на применение других артиллерийских систем.

Президент России Владимир Путин до этого призвал представителей стран НАТО подумать, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по «легитимным целям» вглубь территории РФ.

Ранее экс-премьер Украины предостерег Киев от решения наносить удары вглубь России.

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