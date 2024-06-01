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В ВСУ объяснили, почему украинским солдатам не дают рации

Боец ВСУ Черный: украинским солдатам не дают рации из-за их сдачи в плен

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Украинским солдатам не разрешается пользоваться рациями, чтобы в случае их сдачи в плен оборудование не попало в руки к россиянам. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный в интервью YouTube-каналу «Alpha media».

«У нас рацию не дают, потому что могут в плен попасть. То есть если они (российские военные. — прим. ред.) рацию нашу захватывают, то они нас слышат, и, соответственно, уже надо менять полностью все каналы», — сказал он.

По словам Черного, обычным солдатам не нужно много знать, чтобы не разгласить противнику секретную информацию.

30 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что не менее 30 солдат ВСУ ежедневно сдаются в плен на Харьковском направлении. 28 мая он сказал, что украинские военные, попавшие в российский плен, просят не включать их в обменные списки.

До этого сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что два солдата ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Пасху расправились с двумя офицерами за то, что те их оскорбляли.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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