На Украине начнут мобилизовывать сотрудников Госслужбы по ЧС

Украинское руководство решило начать мобилизацию сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Власти решили мобилизовать [сотрудников] ГСЧС», — написал парламентарий.

При этом он назвал данное решение «абсолютно безумным».

1 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в городе Одессе мобилизовали мужчину с диагностированной олигофренией (умственной отсталостью) и пороками сердца. Как рассказала его супруга, военно-врачебная комиссия длилась всего 30 минут. При этом работники ТЦК «не захотели разбираться в диагнозе» ее мужа, подчеркнула женщина.

Впоследствии военный комиссариат обнародовал ответное заявление. В нем отмечалось, что мужчина не предоставил членам военно-врачебной комиссии документы, подтверждающие наличие у него каких-либо проблем со здоровьем. Более того, по словам представителей территориального центра комплектования, граждане с олигофренией легких степеней могут быть признаны пригодными для службы в армии в тыловых частях обеспечения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на мобилизацию получивших бронь коммунальщиков.