Бойцы ВС Украины оказались в ловушке в Волчанске и Часове Яре. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Меркурис предположил, что ВСУ заперты сразу в двух городах, они окружены. По словам эксперта, Вооруженные силы России взяли врага в котел. Он заявил, что в Волчанске и Часове Яре украинские войска отрезаны от снабжения.

21 мая подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины безуспешно пытаются провести контратаки в городе Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что территория населенного пункта Часов Яр освобождена российскими войсками почти на 70%.

Сообщалось, что боец спецназа из батальона Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины «Солнышко» сдался в плен на Волчанском направлении.

Ранее разведчик ВС РФ рассказал о сложностях под Часовым Яром.