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Стало известно, где Россия может прорвать фронт

Бортник: Россия может прорвать фронт там, где ВСУ не смогут ответить

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия использует «тактику тысячи порезов», которая может позволить ей прорвать фронт в том месте, куда ВСУ не смогут перебросить свои подразделения. Об этом заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в разговоре с журналистом Александром Шелестом (признан в РФ иностранным агентом).

«Если они будут вторгаться батальонно-тактической группой севернее, южнее, по другим направлениям, — хватит ли у нас пожарных команд, чтобы заткнуть все дыры?», — задается вопросом политолог.

По словам эксперта, линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут держать резервы на всем протяжении линии соприкосновения.

До этого командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко заявил, что российская армия возьмет под свой контроль украинский город Часов Яр в ДНР спустя несколько недель, ситуация на этом участке фронта становится все более критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только за май взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона.

Ранее на Украине признали, что шансы на прорыв у ВСУ малы.

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