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Финляндия закупит минометные боеприпасы примерно на €50 млн

Yle: Минобороны Финляндии закупят минометные боеприпасы примерно на €50 млн

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку минометных боеприпасов для Оборонительных сил на сумму около €50 миллионов. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По данным журналистов, снаряды закупят у отечественной Componenta Manufacturing Oy в течение 2025-2028 годов.

В публикации отмечается, что в результате договора 210 человек будут обеспечены работой на год. Таким образом, закупка повлияет на занятость в стране.

31 мая стало известно, что на неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге Финляндия намерена предложить партнерам вносить равный финансовый вклад в помощь Украине.

Кроме этого, президент Финляндии Александер Стубб назвал допустимым нанесение ударов украинскими войсками по российской территории оружием, которое стране поставили западные страны.

Ранее в Ленобласти поймали иностранцев, пытавшихся незаконно попасть в Финляндию.

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