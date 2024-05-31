На Украине уволили военкома Одесской области Охрименко

На Украине уволили назначенного годом ранее военкома Одесской области Александра Охрименко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Уволен он был приказом главкома ВСУ Александра Сырского и назначен на новую должность. Он будет работать «начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей».

До этого сотрудник одесского военкомата вносил изменения в реестр военнообязанных за деньги для того, чтобы помочь уклонистам не попасть под мобилизацию. За эту процедуру он брал $4,5 тысячи до $7 тысяч. Сейчас чиновнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

В середине мая произошел другой скандал. Жительница Одессы сообщила, что сотрудник военкомата избил ее костылем после того, как она пришла в полицию с друзьями.

Она вместе с друзьями пришла в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, выпрыснувшего на них содержимое перцового баллончика. После подачи заявления одного из молодых людей отказались отпускать. После этого появился мужчина с костылем вместе с двумя военными, которые увели парня, чтобы отвезти в ТЦК, а девушка начала снимать на видео водителя отъезжающего автомобиля. По словам одесситки, мужчина избил ее костылем.

Ранее женщины выгнали с рынка в Одессе сотрудников военкоматов.