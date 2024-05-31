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В Белгороде беспилотник врезался в жилой дом

Гладков подтвердил атаку беспилотника ВСУ на жилой дом в Белгороде

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в здание многоквартирного жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал «Go31 | Новости Белгорода», ссылаясь на рассказы очевидцев.

«Беспилотник врезался в жилой дом в Белгороде», — указывается в публикации.

Согласно информации ресурса, инцидент зафиксирован в районе под названием Харьковская гора в одном из строений на улице Губкина.

Чуть позже информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что дрон принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал», — написал глава региона.

По его данным, в результате детонации в пяти квартирах выбило стекла, в одной — сильно пострадал балкон. На территории близлежащего детского сада осколки взорвавшегося дрона посекли крышу и стены летнего павильона. Кроме того, повреждено одно авто.

«Никто из мирных жителей не пострадал», — резюмировал Гладков.

До этого ВСУ повторно обстреляли поселок Красное в Белгородской области, пострадало предприятие.

Ранее в Белгородской области произошел взрыв молоковоза в результате атаки БПЛА.

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