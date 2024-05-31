Хуситы пригрозили нанести удар по целям США

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» пригрозило немедленным и прямым ответом на обстрелы Йемена со стороны Соединенных Штатов и Великобритании по всем целям этих стран в Красном и Аравийском морях. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.

Он заявил, что йеменские ВС будут отвечать немедленно на любую новую агрессию, нацеливаясь на британские и американские цели.

Военная авиация США и Великобритании вечером 29 мая нанесла 13 ударов по позициям хуситов в трех провинциях Йемена. Истребители нанесли серию одновременных ударов по казармам и технике группировки «Ансар Аллах» в Сане, а также провинциях Ходейда и Таиз.

В этот же день Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) объявило о нападении на греческое судно Laax под флагом Маршалловых Островов со стороны повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах».

До этого Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали в Красном море два эсминца Военно-морских сил США.

Ранее Австралия причислила хуситов к террористам.