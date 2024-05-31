Белгородское село попало под атаку украинских войск

Украинские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Пороз двумя дронами атакован инфраструктурный объект связи», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы повреждения объекта.

«Еще один дрон сдетонировал рядом со школой», — написал губернатор.

В сообщении уточняется, что из-за детонации БПЛА в образовательном учреждении выбило стекла. В настоящее время учащиеся школы находится на удаленном формате обучения.

«Пострадавших нет», — заключается в сообщении.

Незадолго до этого Гладков заявил, что белгородское село Мокрая Орловка подверглось нескольким атакам украинских дронов-камикадзе.

Ранее в Белгородской области произошел взрыв молоковоза в результате атаки БПЛА.