Белгородское село попало под атаку украинских войск

Украинские военнослужащие при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Пороз двумя дронами атакован инфраструктурный объект связи», — указывается в публикации.
Согласно информации главы региона, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы повреждения объекта.
«Еще один дрон сдетонировал рядом со школой», — написал губернатор.
В сообщении уточняется, что из-за детонации БПЛА в образовательном учреждении выбило стекла. В настоящее время учащиеся школы находится на удаленном формате обучения.
«Пострадавших нет», — заключается в сообщении.
Незадолго до этого Гладков заявил, что белгородское село Мокрая Орловка подверглось нескольким атакам украинских дронов-камикадзе.
Ранее в Белгородской области произошел взрыв молоковоза в результате атаки БПЛА.