Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о возвращении с Украины 75 пленных российских военнослужащих

МО РФ: 75 российских военнослужащих освобождены из украинского плена

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Минобороны России проинформировало об обмене военнопленными с украинской стороной. С подконтрольных Киеву территорий в Россию возвращены 75 российских военных.

В сообщении ведомства говорится, что в плену российским военным грозила опасность.

Взамен Киеву были переданы 75 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным министерства, Объединенные Арабские Эмираты оказали посредничество гуманитарного характера при возвращении военных ВС России.

Отмечается, что освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева. Также сообщалось, что украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.

Кроме того, правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами