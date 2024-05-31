Минобороны сообщило о возвращении с Украины 75 пленных российских военнослужащих

Минобороны России проинформировало об обмене военнопленными с украинской стороной. С подконтрольных Киеву территорий в Россию возвращены 75 российских военных.

В сообщении ведомства говорится, что в плену российским военным грозила опасность.

Взамен Киеву были переданы 75 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным министерства, Объединенные Арабские Эмираты оказали посредничество гуманитарного характера при возвращении военных ВС России.

Отмечается, что освобожденных военных доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обмены военнопленными между Россией и Украиной приостановлены уже несколько месяцев из-за надуманных требований Киева. Также сообщалось, что украинскому омбудсмену направили список из 500 пленных для обмена.

Кроме того, правозащитница Ирина Вихорева заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.