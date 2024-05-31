Российская авиация ударила по переправе ВСУ в Харьковской области

Российская авиация поразила переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, использовавшуюся украинскими войсками. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области», — проинформировал собеседник агентства.

29 мая морская авиация Черноморского флота России ликвидировала безэкипажный катер Украины, который держал курс на Крым.

До этого российские артиллеристы при поддержке боевых самолетов, беспилотников и ракетных войск за сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера. Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.