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Российская авиация ударила по переправе ВСУ в Харьковской области

Авиация РФ нанесла удар по переправе ВСУ в Купянском районе Харьковской области

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Thomas Peter/Reuters

Российская авиация поразила переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области, использовавшуюся украинскими войсками. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Российская авиация нанесла ракетный удар по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области», — проинформировал собеседник агентства.

29 мая морская авиация Черноморского флота России ликвидировала безэкипажный катер Украины, который держал курс на Крым.

До этого российские артиллеристы при поддержке боевых самолетов, беспилотников и ракетных войск за сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера. Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Операция на Украине
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