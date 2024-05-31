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Финляндия предложит НАТО равное распределение расходов на помощь Украине

Валтонен: НАТО требуется равное распределение финансового бремени помощи Украине

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Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

На неформальной встрече глав МИД стран НАТО в Праге Финляндия намерена предложить партнерам вносить равный финансовый вклад в помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим заявлением выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, главная задача встречи — «повысить уровень поддержки Украины в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе». Для этого необходимо «равное распределение финансового бремени» между странами альянса. Общая сумма может быть распределена, например, в соответствии с размером ВВП.

Но перед этим, по мнению Валтонен, следует «определить уровень поддержки, необходимый Киеву для победы в конфликте». Министр отметила, что те страны альянса, которые не могут предоставить оружие, могут поучаствовать финансово.

31 мая сообщалось, что Польша готовит 45-й пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Радослав Сикорский, прибывший в Прагу на неформальную встречу глав МИД стран НАТО.

Ранее в Швеции объявили о выделении военной помощи Киеву на $1,2 млрд.

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