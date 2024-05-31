Удары ВСУ оружием США по России могут начаться в ближайшие часы или дни

Американские чиновники ожидают, что первые атаки по территории России с применением оружия США могут начаться в течение нескольких часов или дней. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что, разрешив использовать американское оружие для ударов по РФ, президент США Джо Байден «пересек красную линию, которую сам же провел».

Неназванный высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой отметил, что впоследствии ограничения могут быть ослаблены еще больше. «Это новая реальность и, возможно, новая эра в украинском конфликте», — указал он.

Газета Politico сообщила, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары оружием США по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

31 мая депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Джо Байден развязал против России открытую подрывную диверсионную деятельность, подтолкнув таким образом мир к «третьей мировой войне».

В этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, поскольку все больше втягивается в конфликт на Украине.

Ранее американский сенатор назвала Байдена безумным после снятия запрета на удары по РФ.