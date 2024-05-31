Военный эксперт: полетное задание для ракет ВСУ создают иностранные специалисты

Вооруженные силы Украины не могут самостоятельно определять цели для удара западными ракетами, так как в стране просто нет соответствующей космической воздушной разведки. По этой причине полетное задание им дают иностранные специалисты, предоставляя данные для целеуказания, заявил RT военный эксперт Алексей Леонков.

Еще одна причина, по которой за всю работу при программировании полетных заданий для ракет ATACMS и Storm Shadow отвечают иностранные эксперты, — это предотвращение утечек данных, добавил Леонков.

«Роль Украины только в том, что они нажимают кнопку, то есть осуществляют запуск. Поэтому Украина — чисто исполнитель», — убежден он.

Комментируя заявление об ударах по России, эксперт отметил, что лидеры западных стран в последнее время стремятся спровоцировать РФ на серьезные решения, чтобы впоследствии оправдать свои шаги, считает эксперт. Кроме того, прослеживается стремление сплотить все западное общество, вокруг США, считает Леонков. По его мнению, это связано с тем, что в последнее время в странах – участницах НАТО наблюдается «раздрай».

«Если есть какое-то соглашение в верхах, то вот население этих стран ведёт себя не однозначно. То есть не в соответствии с теми установками, которые идут из Вашингтона. Поэтому нужно их сплотить перед образом врага», — объяснил военный эксперт.

Напомним, западные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России. Утверждается, что Пентагону уже поручено передать Украине инструкции, какие удары ВСУ могут нанести по РФ, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В комитете Госдумы по обороне ранее ответили на разрешение ВСУ наносить удары по России.