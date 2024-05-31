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Российские военные уничтожили технику ВСУ на Херсонском направлении

Губернатор Сальдо: ВСУ потеряли до 65 военнослужащих в районе Марьевки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные ударили по живой силе и технике 23-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьевки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ потеряли до 65 солдат. Помимо людей, Вооруженные силы РФ поразили четыре украинских военных автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб» польского производства, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ безуспешно пытаются провести контратаки в городе Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Эксперт уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ.

По его словам, противник провел в двух направлениях ряд контратак с района стадиона «Авангард», однако вернуть утраченные рубежи не смог.

31 мая костромские десантники за неделю сбили порядка 10 разных дронов у Часова Яра.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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