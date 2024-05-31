ВСУ атаковали Приморск в Запорожской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Приморск в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, это произошло около шести утра.

«Четыре БПЛА сбиты, два беспилотника на подлете к городу попали в лопасти и опору ветрогенератора», — написал Балицкий.

Глава региона заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

Утром 31 мая в Татарстане приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск). Позже ограничения сняли.

Жители республики сообщали о беспилотниках, летящих над регионом.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что сирена, означающая необходимость эвакуироваться, прозвучала на предприятиях в отдельных районах Казани.

Ранее над Нижнекамском сбили «Летучую лисицу».